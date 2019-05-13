中國反擊！道指期貨瀉逾500　港股黑期跌穿28000

中美貿易戰拳來腳往，中國最新公布報復措施，對部分美國商品提高關稅。外圍股市全線跌幅擴大，道指期貨大瀉501點，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指隨即跌穿28,000點大關，低見27,935點。



中國國務院關稅稅則委員會宣布，自今年6月1日起，對價值600億美元的美國商品提高關稅稅率。其中，對2,493個稅目商品，實施加徵25%關稅；對1,078個稅目商品，實施加徵20%關稅；對974個稅目商品，實施加徵10%關稅；對595個稅目商品，仍實施加徵5%關稅。



美國總統特朗普較早前在其社交媒體Twitter帳戶留言，威脅中國不應該報復，只會變得更糟糕！他又指，中國曾有一個很好的協議，並接近完成，但退出了。



中方則在其留言後不久宣布報復措施。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/