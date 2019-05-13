地產專題：15大屋苑租金回報挫　淘大最甘

住宅樓價愈升愈急，反觀過去數月租金表現平穩，令買樓收租回報再度「插水」。《東網》統計15個大型指標二手屋苑，今年租金回報率全線下挫，當中以牛頭角淘大花園約2.8厘，跌幅達半厘最大。而仍能險守3厘則只有荔枝角美孚新邨。



根據差餉物業估價署截至3月份的臨時數字，實用面積431方呎以下細單位，回報率僅2.6厘，按月再挫0.1厘，已連續兩個月下調，跌返去年9月的歷史低位。綜合市場資料，該批屋苑中，去年12月仍有9個回報達3厘或以上，至今僅餘1個，反映樓價急升下，細單位已不及早前「好租」。



當中市區細價屋苑淘大花園，過往受投資者追捧，4月平均呎租約39.3元，以平均呎價約16,925元計算，回報率跌穿3厘，遠低於2018年底的3.3厘。香港置業譚征稱，需求推動下，近月樓價升勢凌厲，該項目實用面積375方呎單位，入場費升至650萬元。而同類租盤月租約1.45萬元起，與去年底相若，回報只約2.7厘，目前市場約有9個租賃放盤。



上述作統計的二手屋苑，佔4個回報率跌幅，都高達0.4厘。包括鴨脷洲海怡半島由去年12月約3.2厘，下調至上月約2.8厘。中原盧鏡豪指，買賣盤急速被消化，在缺盤情形下，成交價一間貴過一間，相反市場租盤補充較快，以致租金走勢較溫和。他指，該盤本月暫錄約11宗租賃成交，兩房戶月租叫價由2萬元起，入場價則900萬元。



另一個港島東大型項目柴灣杏花邨，上月平均呎租約37.7元，較去年底低7.8%。同期買賣平均價卻反升6.5%，回報跌至2.7厘。利嘉閣黃銳平指，項目上月錄15宗成交，本月暫錄4宗，包括31座中層5室三房戶，實用面積561方呎，以1.95萬元租出，呎租僅約34.8元。現時約有60個租盤，入場叫租由1.85萬元起。



至於將軍澳區由於有多個新盤相繼入伙，租盤供應驟增，令二手樓租金受壓。該區新都城上月平均呎租約37.9元，約四個月間跌約5.3%，而回報亦低至2.8厘，跌0.4厘。



東九龍的藍田滙景花園租盤同樣滯銷，回報由3.1厘回落至2.7厘。世紀21聯誠謝寶昭稱，該屋苑現時有約20個單位放租，實用面積537方呎兩房戶，月租普遍1.8萬元。他解釋，僅相差數個港鐵站將軍澳新樓，大多設有大型會所，加上提供面積較細，以及月租較低的選擇，吸走了不少該屋苑租客，需求減少下，租金難大升。



相反，荔枝角美孚新邨今年租金回報只跌約0.2厘，故維持較高水平。美聯吳志輝表示，該屋苑配套齊全，租市向來有承接，本月已錄約10宗租賃成交，現時月租叫價由1.7萬元起。



資深投資者吳龍飛認為，即使日後樓價有機會回落，屆時租金仍會隨大市下調，所以買樓收租回報變得不再吸引。他又稱，近年供應不斷增加的新盤，每次入伙都有大量租盤，要減租才可租出，為二手市場添壓。

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