貿戰升級：專家料港股跌穿28000點機會大　之後點算？

中美貿易戰拳來腳往，中國最新公布報復措施，對部分美國商品提高關稅。耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股「黑期」跌穿28,000點，預示了香港周二(14日)股市走勢，相信在貿易戰升級、人民幣匯價急挫等因素拖累下，港股跌穿28,000點的機會很大。



他續指，中美貿易戰左右港股走向，未來發展要視乎中美貿易關係會否再惡化，建議手持與人民幣關連性較大的股份的投資者，可以先沽貨，而持有藍籌股的投資者可持觀望態度，不必過於憂慮。



【支持位28100點】

中投傲揚基金經理溫鋼城估計，恒生指數周二開市無可避免會下跌至少1%，但認為最終跌幅能否達到2%是未知之數，始終中方反擊並不令人意外，技術上28,100點附近有100、250天移動平均線等多重支持，而且不能排除「國家隊」入市。若最終收市無法守穩28,000點，就可能下試27,260點左右水平，因為這是恒指今年高低位之間約一半，支持力度會較強，屆時或有技術反彈。



溫鋼城續指，港股上周暴瀉某程度上亦一定反映了美國對中國貨全面加徵關稅的憂慮。現時中美兩國只是在「鬥大」，美國總統特朗普支持率不俗，或許不會讓股市下瀉影響其連任大計，因此依然不能排除兩國「傾掂數」。若真的不再談判，港股才會有更深跌幅。



策略上，他建議低買優質股如公用、收租和高息股，但對人民幣匯價走勢敏感的一眾板塊就不宜沾手，包括內銀、內房、紙業、中資航空、本地零售及濠賭股。港股後市還有一大不確定性是中央會否加碼刺激內地經濟，因為有別於歐元區，中央出招可以很快，屆時恒指回到今年初低位的機會就相對較低。



【或下試26000】

交銀國際董事總經理洪灝直言，港股沽壓「好難頂」，恒生指數很大機會失守28,000點，進而下試26,000點水平。



他指，萬一中美貿易談判完全破裂，華府大舉加徵中國進口貨的關稅，美元必然會大升，因為美國貿易逆差會大幅改善，而且中國經濟放緩和人民幣下滑之際，歐洲經濟亦會受到衝擊，歐洲央行勢必寬鬆銀根，導致歐元滑坡，屆時港股和新興市場股票難逃一劫。



現時中國最大問題是產業有外流之虞，而且中國進口美國貨不及美國進口中國貨，可以有多少反擊空間存疑，因此，比起特朗普，中方反擊到甚麼地步更加難以估計。



【中國還擊屬意料中事】

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，中國還擊屬意料中事，港股周二(14日)勢跟隨外圍下跌，但跌幅則需視乎美股表現，若然道指可從低位反彈，相信恒生指數走勢不會太差，恒指周二或能守穩28,000點。



他指，從近期美股走勢來看，美股對貿易戰升溫反應並不大，即使道指大跌後，收復失地的機會依然大，加上內地A股周一表現亦未算太差。目前最大風險反而是人民幣匯率突然轉弱，一旦美元兌人民幣跌穿7算關口，或會進一步拖低大市表現。



【整體形勢無改變】

協同博勤金融行政總裁曾永堅則表示，中美貿易戰惡化，但整體形勢無改變，預期恒指會下試28,000點，於27,500有支持，但短期內仍受貿易戰氣氛所影響，故會處於較弱勢位置，而部分即將公布季績的股份如騰訊控股(00700)等，可伺機吸納。



他又指，香港是一個外向型市場，擁有不少歐美資金。中、美雙方全面開戰，負面因素繼續發酵，相信會引起避險情緒。惟中國「國家隊」入A股市場護盤，相信有助收窄港股跌幅。



【投資者要嚴守止蝕】

晉裕投資研究部董事總經理林偉雄認為，市場不是「估唔到」中國反擊美方，預料恒指周二假期後復市或會下跌500點，投資者要嚴守止蝕，在中美雙方未有「反檯」情況下，恒指於27,500點有支持。



他又指，如美國出「新招」，開徵汽車關稅，使貿易戰範圍擴大至日本、歐盟，股市處於「政治市」格局，短期內的波動仍大。

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