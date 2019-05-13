夜市UPDATES：道指挫500點　「黑期」低水775點

中美貿戰2.0全面爆發，中國公布反制措施後，美股低開後續瀉，道指目前報25,425點，跌516點；標指報2,821點，跌59點；納指報7,704點，跌212點。



恐慌指數VIX上漲超過25%。美國貿易敏感股全瀉，蘋果公司跌逾4%，波音公司挫2.6%。



港股外圍重創，俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指低見27,775點，較港股收市低775點。



騰訊(00700)德國法蘭克福預託證券目前大跌，折合約366.7港元，較香港上周五(5月10日)收市382元狂瀉約4%。



避險情緒全面升級，美元兌日圓跌近0.8%。美債全線上漲，十年期美債孳息率下行約4個基點，至2.417%，並與3個月國債孳息率再次出現倒掛。現貨黃金日內漲幅達1%，報每安士1,298.73美元，日內漲近13美元。



離岸人民幣兌每美元跌破6.91，創去年12月以來新低，日內跌近650點。



貿易戰火燒到毆洲，歐盟貿易執委瑪姆斯托姆表示，若特朗普5月18日決定加徵關捝，歐盟已擬妥一份價值200億歐元的美國產品清單，可能課徵報復性關捝。



德國DAX指數跌1.52%，法國CAC 40指數跌1.25%，英國富時100指數跌0.48%。



【21:37】中國向美國加徵關稅作出反擊，令兩國貿易戰升級美股道指周一(13日)早段狂瀉489點，至25,452點；納指插196點，至7,720點。



蘋果公司(Apple Inc.)大部分供應鏈設在中國，兩成收入亦來自中國市場，中美貿易矛盾激化，股價上周累瀉6.9%，創今年最大跌幅。摩根士丹利分析員警告，最壞情況下，Apple盈利將被削近1/4或每股3美元。Apple股價周一早段挫4.56%，報188.19美元。



其他科技股亦受壓，微軟股價低開1.48%，報125.25美元；晶片股高通及英特爾股價分別挫1.77%及2.68%，至45.38美元及83.54美元。



Saxo資本市場策略員Eleanor Creagh指出，市場低估中美貿易談判的時間可能拖長，又指兩國就知識產權及技術轉移達成共識較想像中困難，中國更可能進行報復，例如將美國進口貨品滯留在港口及針對在華美國人。她預期，市況進一步下跌，包括標指及中國市場，並提到至今市場免受衝擊，幾乎是靠央行「放鴿」頂住。



另外，召車app公司Uber上周五(10日)首日掛牌即跌穿招股價45美元，連累大股東日本軟銀股價周一收挫逾3%，Uber股價周一早段續跌7.29%至38.54美元。

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