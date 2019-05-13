禍不單行！Apple違反反壟斷法　股價重挫逾5%

外國傳媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)除了受累於中美貿易戰升級，或打擊iPhone銷情外，最新美國最高法院裁定，以5比4輕微票數，裁定該公司在有關iPhone App反壟斷案件中未能獲勝訴。消息拖累股價重挫逾5%



目前法院裁定，消費者可以推進一項訴訟，指控蘋果公司利用其市場主導地位，在其App Store上人為抬升價格。



裁決可能會增加蘋果公司面臨的壓力，以削減其對App Store應用程式所收取的30%佣金。推進該案的律師們表示，他們將代表多付的消費者尋求數億美元的賠償。

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