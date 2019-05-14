歐股收市下挫　Ambu急挫逾一成

中國公布反制措施後，中美貿易緊張形勢進一步升級，環球股市受壓，歐股三大指數收市下挫。英國富時100指數收報7,163點，跌39點或0.55%；法國CAC指數收報5,262點，跌64點或1.22%；德國DAX指數收報11,876點，跌183點或1.52%。



德國電力公司E.On首季經調整EBIT(除息、稅前盈利)按年跌8%至16.7億歐元，好過市場預期，股價周一靠穩升0.42%。



英國能源股Centrica收漲3.02%。該公司宣布今年首4個月收入增54%，並維持全年業績展望。



丹麥醫療設備製造商Ambu宣布行政總裁Lars Marcher，股價急挫逾一成。



德國工業巨頭Thyssenkrupp急挫8.68%，主要由於其與Tata Steel涉資130億美元的併購計劃受到歐盟施壓。

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