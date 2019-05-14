MSCI：市場波動不影響提升A股納入因子決定

中國傳媒報道，對於上周五(10日)及本周一(13日)中國A股呈現波動，國際指數公司MSCI表示，市場波動不會影響MSCI提升A股納入因子決定。



MSCI 5月半年度指數審議結果將於周二(14日)上午5時在官網公布，屆時還將公布包括A股指數在內的新納入和剔除個股名單，指數審議結果將在5月28日收市後正式生效。



此前，該指數公司稱，MSCI主要考慮個股的可投資性，其認為停牌時間過長，或者無故停牌次數較多是影響個股可投資性的因素之一，含如此特徵的個股可能會被MSCI從相關指數中剔除。

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