ASM太平洋︰半導體行業需求回暖　貿戰影響不大

中美貿易戰再起波瀾，消費性電子產品恐遭受關稅加徵所波及，令半導體行業需求回暖再添變數。不過，半導體設備供應商ASM太平洋(00522)行政總裁李偉光稱，貿易戰情勢反覆已屬意料中事，並形容公司為「軍火商」，隨著5G及物聯網(IOT)等發展，市場會對生產設備需求只會有增無減。



他指，市場對下半年行業可見底復甦的預期依然樂觀。雖然近期中美摩擦再度升溫，但相信行業早已將貿易戰反覆情況視為新常態，認為對公司業務的直接影響不大，理由是客戶即使將生產線遷離中國，改往其他國家設廠，最終仍需向公司採購生產設備。



雖然歐美電訊設備商現時對5G基建投資仍稍為落後，但他認為，「歐美國家最大問題係5G基建邊個『找數』」，相信只是時間問題，歐美對採購生產設備的需求不會因而下降。



公司目前最大生產基地仍是中國，李偉光指，馬來西亞工廠正進行擴建工程，預期第二季完工，相信二至三年後，將可取代歐洲成為公司第二大生產基地。他並指出，若然未來馬來西亞工廠較內地更具成本效益及益效，公司亦有能力作出相應調整。



他又透露，今年以來新智能手機的鏡頭訂單需求大幅增加，儘管對比去年，預期整體鏡頭訂單按年仍錄得跌幅，但其增長趨勢已較公司數月前預測有所好轉。另外，5G相關基建逐漸落成，亦吸引更多容戶購買SMT解決方案機械，帶動SMT解決方案訂單明顯上升。



對於併購策略，他指，公司去年有參與一間創新企業新一輪融資，未來對收購創新企業或發展已成熟的公司都會考慮，惟去年公司進行了3項併購，今年會傾向先消化新收購項目。

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