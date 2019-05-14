LME張柏廉︰「倫港通」分三階段實施　毋懼「硬脫歐」

香港交易所(00388)一直希望推「倫港通」，連接倫敦與香港的大宗商品市場，但因英國脫歐問題而膠着。港交所旗下倫敦金屬交易所(LME)行政總裁張柏廉表示，現已調整「倫港通」策略，由「一步到位」，改為分三階段實施，以令計劃更務實可行。他又指，就算英國最終在無協議下「硬脫歐」，也有信心LME可繼續向歐洲客戶提供服務。



港交所2015年10月宣布籌建「倫港通」，讓香港的期貨經紀行可直接買賣及結算LME產品，而不用申請做LME會員；LME會員也可直接買賣及結算本港期交所產品，而不用申請做期交所會員。有關構思須待香港、英國及歐盟的監管批准方可落實。但後來英國商討脫歐，令有關監管複雜化，難以再跟歐盟有進一步對話，「倫港通」頓變成「長期目標」，未有推出時間表。



●紀錄互通技術尚待解決

張柏廉接受訪問時表示，現已略為調整「倫港通」策略，希望透過「三部曲」實現。第一步是透過在港推出LME小型合約(以美元計價)，合約利用LME定價，在香港結算，以實現倫敦及香港「定價通」(Price Connect)。他指，推出LME小型合約是「倫港通」首個元素，並形容這是「最容易」的做法，也可令更多本港投資者透過期交所平台參與LME產品。



第二步是考慮推「未平倉合約通」(Open Interest Connect)，即是指投資者於日間亞洲交易時段在香港買賣合約，收市之後，將「未平倉合約」移到倫敦，有關未平倉合約並可以互相抵銷。「簡單來說，如在港做長倉，在倫敦做短倉，其未平倉合約可以互相抵銷。」



第三步才是「真正聯通」(True Connect)，即「倫港通」本來的構思，將倫敦及香港所有買賣盤紀錄(Order Books)聯通起來，情況就如現時的「滬港通」般。他直言這階段是最複雜，距離實現仍有一段距離，因有很多技術因素要解決，但強調計劃仍「放在桌上」，未有放棄。



●先推流通量高產品合約

他又指，「以前是想直接行這最後一步，但做法太複雜。現時我們會聰明些，會分階段進行，先行「定價通」。」今年內應可在港推出六隻LME流通量最高的金屬產品小型合約，包括鋁、銅、及鋅等。



被問及當日「倫港通」是因為脫歐問題而延遲，新調整的策略是否不受脫歐影響？他指「定價通」不需國際監管機構批准，只需香港證監會批准。



他續指，LME已花了大量時間研究英國脫歐，若落實，LME已準備充足。「就算是無協議脫歐，LME已與歐洲的監管機構在結算有協議，也與其他歐洲國家在交易達成協議，故有信心LME可繼續與其他歐洲國家有業務往來。這對LME及歐洲也是好事。」



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