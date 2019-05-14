古勝：不明朗因素多有排震

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國上周五如期向2,000億美元中國商品加徵關稅，中國於周一亦提出反制措施，總之怨怨相報，未知何時能了。港股上周五曾升逾500點高見28,833點，但午後一度倒跌逾百點，之後又倒升逾300點，埋單升239點報28,550點，總之Chok上Chok落，嚇死冇命賠！睇嚟呢個五窮月仲有得震，大家要繫好安全帶！



走勢上，上周國企指數失守了250日線，誠然唔係好現象。恒指短線反彈上唔番29,000點的話，後市有機會步國指後塵，下試250日線28,000點關。故短期入市，仲係要細細注，未到瞓身低吸時候。



正當中美貿易戰緊張之際，傳來中國移動(00941)申請在美國展開電訊業務遭拒的消息，上周五股價偏軟，收報72.1元，跌0.8%。查實呢個風頭火勢，中移申請唔批係意料中事。大家有心理準備，中美貿易戰持續打下去，互相反制之下，高科技產業仍然會是主戰場，今年中國發展5G唔會係坦途，而在美國有業務的中國科企，更要面臨被美國針對的風險，冇咩必要，盡可能迴避，事關美國幾時發炮冇得估，免得無辜辜瞓醒個倉又唔見一大截。



為咗應對中國被美國加徵關稅的影響，相信愈來愈多廠商會選擇將廠房撤出中國，對中國製造業、消費以致整體內部需求造成更大的壓力。可中國亦唔會坐以待斃，新一輪刺激經濟措施有望快將出台，所以見到上周五兩地股市都有番啲錢肯入場博下。若然甘願冒風險，基建股、積弱的汽車股、家電股、體品股、乳品股等等都係考慮之列。也許，明知大風大雨都仲出海，皆因一句說話，就是「有危才有機」，但切勿忘記要嚴限注碼，謹守止蝕紀律。



金管局上周再發四個虛擬銀行牌照，小米集團(01810)與港資尚乘集團的合資公司係其中一家獲發牌的公司之一。理論上，小米係內地最大的手機生產商之一，擁有大量手機用戶數據，同時亦攻物聯網及手遊領域，搞金融科技都係一個大方向。睇股價，短線喺10元關反覆，上周五收報10.64元，升1.7%。若後市再現波瀾，小米股價有機會再試9元水平支持，但屆時可以考慮伸出「友誼之手」買番些少貨底，靜候六至七月北水開閘。要知道，同胞對小米的觀感，與香港人是大有不同的。



上周市況波動，就連隻散戶愛股——中銀香港(02388)股價都不敵地心吸力，股價由35.9元跌至低位見32.6元，宜留意該股派發末期股息每股0.923元將於5月20日除淨，雖然睇圖經已跌穿了由今年初以來延伸的上升通道，惟若市況配合，短線不無操作空間，可以望多兩眼。

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm