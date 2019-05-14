林嘉麒：港股短期波動難免

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，上周是投資市場瘋狂的一星期。原本市場靜待協議簽署，中美貿易關係卻出現變數，好壞消息不斷下，恒指一周累跌了1,531點，最低更見過28,203點，距離100天及250天線只有90點及196點。幸運的是周五氣氛轉趨樂觀，美方如期於中午宣布對中國進口商品進一步加大徵收關稅，大市不跌反升。恒指早段先是高開，中午過後，美方正式落實關稅，港股短時間曾由升轉跌一百點，尾段又倒升239點，成交達1,250億元。就算有關稅，低位仍反彈倒升，成交不俗，不過，貿易戰勢令短期市況續波動。



就算美方加徵關稅，投資者在周五行動上較預期樂觀，部分原因或許是中美雙方釋出善意並願意繼續磋商，部分是有傳A股受惠國家隊入市等等。事實上，特朗普收到國家主席的信件後好似非常高興，亦視為Beautiful Letter。信件內容未知，不過善意出現，逗得特朗普開心，大市氣氛也好轉。



上周筆者也收到信件，當然不是特朗普寄來，是本欄讀者送來的。他剛出來工作，每月儲蓄五千元，心目中有幾隻股份，打算每月買入作長線持有。首先，要知道買賣股票是有相關費用的，而且部分有最低使費，因此要先計算清楚。而部分金融機構或會提供月供股票服務計劃，相對費用較少，可先留意一下。



股份方面，他心目中有幾隻選擇，其中有大快活集團(00052)及莎莎國際(00178)。打算每月買入股份，以平均成本法投資，公司業務發展前景甚為重要，而且要好好考慮行業的未來走勢。無獨有偶，兩間公司過去業績輝煌，是投資者愛股之一，惟未來盈利增長及派息需要好好考慮之。大快活及莎莎屬於飲食業及零售業，受到經濟周期影響大，近年租金壓力對兩者影響不少。



大快活過去多年為股東提供穩定盈利增長及派息，惟近年在成本壓力影響下，盈利易受影響，派息已有所改變。近年飲食業出現變化，特色餐廳興起，成為潮流，盈利亦更理想。雖然屬不同客戶層，惟行業租金的上升將影響大快活這類型的連鎖快餐店，前景未必太理想。



至於莎莎，與旅遊業尤其是內地旅客的相關度高，惟近年面對同店銷售下降問題遲遲未能解決，即使假期訪港澳旅客人數理想，卻未對生意額有幫助，可見旅客購物模式已發生變化。莎莎從前是基金愛股，面對盈利走樣，公司派息政策改變下，部分基金股東亦選擇離場。而近年網購盛行的情況下，亦影響未來前景。總括來說，投資者計劃以股票作長線投資，行業前景，未來變化尤其重要，過去業績只作參考，業務的增長點更需要留意。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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