陳蓓敏：中海油財務健康宜候低吸納

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，上周美股受貿談影響，藉勢高位回落，連跌數天，但皆見收市前跌幅收窄，凸顯美股抗跌能力。納指更在高台徘徊，但巨無霸Uber首日掛牌收跌7.6%，市值蒸發過千億港元。



港股上周受外圍因素影響見撕殺震天。恒指由月初高位回落，已累跌1,700點，重倉牛證28,400至28,900點盡被屠殺。新牛證繼續向下推至27,800點水平。美方屢次在徵加關稅上玩弄手段，就算加徵，也不能滿足美方，當中變數仍存在。市場憧憬央行加大放水或補貼空間。人行定向降準明天生效，滬綜指料見站穩。



因貿談不明朗，人民幣未來走勢也不明朗且偏弱。上周人民幣兌美元曾失守6.82，見四個月低位，離岸人民幣更破6.86，人民幣資產飽受壓力。



正當中美貿談不果之時，北韓金正恩發射導彈向華府施壓。地緣政治風險增加，料見油價波動。中國海洋石油(00883)去年股東淨利潤為526.8億元人民幣，按年增加1.1倍。期內油汽銷售收入增至1,858億元人民幣，升22.4%。集團海外產量佔約35%。集團控制成本較同業為佳，財務健康。首季集團共獲4個新發現油井。建議候低吸納，目標14.88元，止蝕12.6元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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