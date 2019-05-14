歐宸銘：高息股可趁機收集

海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘在東方產經「專家點評」專欄中表示，中美貿易談判現變數，市場立時出現雞飛狗走的情況，恒指失守一連串的平均線，包括10天，20天以及50天。恒指於上周五縱然出現強力反彈，惟指數勢頭依然向下，更離俗稱250天牛熊分界線只有約500點的差距。受到貿易戰陰霾影響，資金多傾向流至避險資產，包括黃金，日圓等等。日圓匯價曾見109.6兌每美元，更創六周新高。



現時市況較為波動，投資者或可考慮趁機吸納一些防守性或高息類股份以充實投資組合作長期投資。近年來不少投資者除了聚焦在企業的增長點外，企業的股息收益率和啤打值都陸續得到重視。以內銀為例，企業的穩定性和合理的派息水平一直都受到投資者青睞，其派息比率多數在5至6%之間。至於放眼整個市場的話，一些企業股息收益率甚至乎可達9%或以上。



以力量能源(01277)為例，該公司作為一家中國的綜合煤炭企業，業務覆蓋煤炭生產、洗選、裝載、運輸及煤炭貿易，各個業務連續數年實現健康發展。受惠於高效經營、生產技術及經驗持續提升，以及成熟產業鏈的優勢，公司2018年利潤同比增長49.4%至8.1億元人民幣，業績創下新高。受益於業績良好的情況下，公司擬在五月底派付末期股息每股0.03港元，全年合計派息每股0.045港元，對應股息收益率逾10%。



公司具有多項先天優勢，包括其卓越的地理位置以及完善的運輸網絡配套，目前在區內更有多個優質併購良機。煤炭是有着國家戰略性需求的獨特行業，力量能源的煤礦已達國家最高的安全級別，生產設備、環保措施、管理水平均居行業前列，未來將有望迎來穩定發展，盈利可預見性強。



海通國際證券財富管理投資策略經理 歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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