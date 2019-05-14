中國銀河國際：奇正藏藥銷情理想值憧憬

中國銀河國際研究部在東方產經「專家點評」專欄中表示，奇正藏藥(002287.SZ)早前發布2018年報，實現營收12.13億元人民幣(下同），按年增長15.2%，母公司應佔利潤3.19億元，按年增長5.96%；實現每股淨利潤0.79元，宣布每10股派4.1元，另外每10股送3股。



2019年第1季度公司實現營收為2.53億元，按年增長11.78%，實現扣除母公司淨利潤為7,860.85萬元，按年增長1.97%，實現每股淨利潤為0.21元。



其他指標方面，2018年公司銷售費用為6.3億元人民幣，按年增長21.73%，管理費7,030.87萬元，按年增長26.01%，財務費用808.90萬元，按年增長997.82%，主要是銀行體系貸款利息及應收票據利息支出增加所致。集團固定資產較期初增長152.47%，主要是子公司保健功能食品深加工產業基地項目工程完工，轉入固定資產所致。



我們認為，公司收入保持穩定增長，期間費用增加導致利潤增速低於收入增幅。從細分產品板塊看來，一綫品種貼膏劑通過多渠道布局，且保持較快增長，主要產品貼膏劑2018年銷售收入為9.23億元，按年增長17.39%，毛利率87.76%，同比增長0.61個百分點。此外，公司藥品銷售持續大賣，主要原因是在醫院、基層及零售端爆發力。2018年，公司的經營環繞「一軸兩翼三支撐」的戰略，持續強化各方面核心競爭力。此外，集團推行股權激勵計劃，人才激勵機制逐步改善。



雖然，新藥降價、新品推出市場進度不及預期將對股份構成不利影響，惟公司作為藏藥龍頭，展望未來，一線品種消痛貼膏有望依賴完善的銷售布局保持較快的增長渠道；二線品種軟膏劑和丸劑，有望持續發力。通過大醫院、基層醫療機構、零售三輪驅動，實現業績高速增長。此外，公司大力推進品牌建設，豐富的產品結構，未來發展值得期待，預計於2019年、2020年、2021年淨利潤分別為3.64億元、4.12億元、4.58億元，每股盈利分別為0.90元、1.02元及1.13元，對應市盈率分別為30倍、27倍及24倍，給予「謹慎推薦」評級。

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