陳鳳珠：內地谷經濟勢加大放水

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，受中美貿易戰或惡化的影響，港股於上周一裂口低開，單日曾挫逾千點，目前大市走勢仍然偏弱，市場正靜觀中美貿易談判進展，料投資氣氛轉趨審慎。



由於內地的首季經濟數據理想，加上財政政策的扶持力度大，市場原先估計短期內人行或不會進行降準。惟美國威脅調高內地入口貨品的關稅後，人行隨即宣布對中小銀行實行定向降準，且全部用於發放民營及小微企業貸款；同時亦於公開市場進行逆回購操作，淨投放以刺激市場的流動性，進一步穩定市場信心。



今次降準後，內地的存款準備金制度基本形成「三檔兩優」框架，「三檔」主要對大型銀行、中型銀行及服務縣域銀行實行差別性的存款準備金率要求，當中大型銀行的存準率較高，以防範系統性風險及維持金融市場穩定。



至於「兩優」，則於三檔基礎上提供兩項優惠，分別為大型及中型銀行達到普惠金融定向降準政策考核標準的，可享有0.5個或1.5個百分點的存準率優惠，另外若服務縣域的銀行達到新增存款一定比例用於當地貸款考核標準的，可享有1個百分點的存準率優惠。今次的政策明顯要推動資金落入民營及小微企業，以降低其融資成本，支持實體經濟發展。



其實，美國對內地的貨品加徵關稅，受影響的除內地出口並於美國有業務的企業外，不少美國本土企業從內地進口貨品亦要承擔關稅，故當地企業的利潤率或受壓。美國企業只能通過轉嫁成本予消費者、或將生產線轉移至其他國家等方法來減輕關稅壓力，倘若美國進一步調高對內地貨品的關稅，估計美國企業及當地消費者亦受到影響。



預期內地將繼續加大貨幣政策及財政政策的力度，以維持經濟發展穩定。日前商務部、公安部及海關總署宣布啟動二手車出口工作，以推動外貿穩增長，亦深化一帶一路的合作。由於內地的二手車滲透率仍低，去年交易量不及新車的一半，因此可透過出口發揮潛力。相信內地將積極刺激內需、投資及加強與其他國家的貿易，以穩定長期的經濟發展。



東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)

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