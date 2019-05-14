東方日報B2：中美貿戰再升級　港股ADR曾插穿二萬八

中美貿易戰再升級，環球股市顯著受壓！美股道指周一(5月13日)早段急瀉619點，低見25,322點；港股美國預託證券(ADR)普遍跟隨下滑，按比例相當於恒生指數下挫726點，跌穿二萬八關。有基金經理表示，若恒指周二(5月14日)收市無法穩守28,000點，有可能下試27,260點水平。



中國宣布向美國進口商品加徵關稅，反擊美國調高中國進口商品關稅稅率，美股應聲下瀉。除道指之外，標指周一早段下挫68點至2,812點，納指亦狠插245點至7,671點。其中，蘋果公司(Apple Inc.)兩成收入來自中國市場，中美貿易矛盾激化，股價上周累瀉6.9%之後，周一早段再挫5.82%，低見185.7美元。



摩根士丹利表示，三項因素包括沒有通脹的增長環境最終告一段落、美國經濟增長跑贏全球的情況正縮減，以及價格與基本因素的差距縮窄，將不利美國市場在今年餘下時間的表現。



Saxo資本市場策略員Eleanor Creagh表示，市場低估中美貿易談判的時間可能拖長，又指兩國就知識產權及技術轉移達成共識較想像中困難。她又預期市況進一步下跌，稱市場至今免受衝擊，幾乎是靠央行「放鴿」頂住。



除美股之外，歐洲股市亦全線下跌，英國、法國及德國股市分別下跌0.47%、1.07%及1.46%。事實上，亞太區股市周一已率先下跌，滬綜指跌1.21%，收報2,903點。深成指收跌1.43%，報9,103點。深圳創業板指數收跌2.01%，報1,503點。滬深兩市主板成交額合共約4,662億元人民幣。



儘管港股周一假期休市，惟外圍股市下跌，港股ADR周一早段普遍無運行，騰訊控股(00700)低見364.51元，較上周五香港收市價低17.49元，滙豐控股(00005)報66.21元，低0.69元；友邦保險(01299)報75.74元，低2.21元。



交銀國際董事總經理洪灝直言，港股沽壓「好難頂」，恒指很大機會失守28,000點，繼而下試26,000點水平。若中美貿易談判完全破裂，華府大舉加徵中國進口商品的關稅，美元必然會大升，因為美國貿易逆差會大幅改善，而且中國經濟放緩及人民幣下滑之際，歐洲經濟亦會受到衝擊，歐洲央行勢必放寬銀根，導致歐元下滑，屆時港股與新興市場股票難逃一劫。



洪氏又指，現時中國最大問題是產業有外流之虞，而且中國進口美國貨不及美國進口中國貨多，可以有多少反擊空間存疑，因此比起美國總統特朗普，中方反擊到甚麼地步更加難估計。



中投傲揚基金經理溫鋼城表示，恒指周二開市無可避免最少會跌1%，但中方進行反擊不令人意外，技術上恒指於28,100點水平有支持，而且不排除有「國家隊」之稱的政府資金入市買A股。若最終收市無法穩守28,000點，可能下試27,260點水平，因為這是恒指今年高低位之間約一半，支持力度會較強，屆時或有技術反彈。



他又指，中美只是在「鬥大」，不排除最終「傾掂數」，但若真的不再談判，港股才會有更深跌幅。策略上，他建議低吸公用股、收租股及高息股，但對人民幣匯價走勢敏感的板塊則不宜沾手，包括內銀股、內房股、紙業股、中資航空股、本地零售股及濠賭股。



港股還有一個不確定因素，就是中央會否加碼刺激內地經濟，因有別於歐元區，中國可很快出招，屆時恒指回到今年初低位的機會較低。

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