龔成：減少依賴才能致富

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，近年部分年輕人抱有依賴的心態，而這心態更愈來愈大。無論是依賴屋企人、學校、政府、社會。年輕人打算靠自己的心態，以及自立的能力愈來愈弱，愈大的依賴心態，只會愈害了自己，令自己永遠無法向上流動。



現時部分年輕人，買樓的整份首期都要父母幫手畀。筆者明白現時樓價的確難以負擔，但有些人竟然連一點首期也沒有，但卻有錢經常吃喝玩樂、去睇演唱會、去旅行、去玩。不少人未盡力儲錢已期望父母的幫助。



可悲的事，父母亦認為物質的重要，比學習面對困難，自己解決問題的能力更加重要，造成子女習慣依賴父母。



其次是依賴學校，筆者已不只一次聽到，有大學畢業生找不到工作而怪責學校，說學校課程無用，無法助他投入社會。相信這些人無法找到工作，大部分原因都不是學校的問題，若他能自我反省一下，就會發現自己才是問題的核心。



另一點就是依賴社會，例如未工作過的年輕人要求政府派錢，有些大學生申請公屋等，這種依賴，不肯靠自己的心態同樣害你無法致富。



不少白手興家的人，都是環境逼成，要生存就要靠自己。李嘉誠先生都是因為十幾歲時父親過身，要負起養家的重任，逼他快速成長。當時的年代沒有依賴社會的心態，若你餓死只證明了你弱者，是你的問題。



同時，社會上有很多人更需要社會上的資源，例如是一些弱勢社群、傷健人士、長者等，所以若你是個四肢健全的年輕人，就不要再以社會資源為目標，要以向上流動為目標。

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