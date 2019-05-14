美股中段急跌逾650點　騰訊ADR重挫近半成

美股中段愈跌愈急，道指最新報25,284點，跌655點或2.53%；標指最新報2,807點，跌74點或2.57%；納指最新報7,650點，跌266點或3.36%。



港股ADR表現承壓，按比例計算，現報27,831點，跌715點或2.51%。滙豐控股ADR折合報66.09港元，較港收市跌1.21%；騰訊控股ADR折合報363.19元，較港收市跌4.92%。



美國提高對2,000億美元中國貨的關稅後，中方周一(13日)作出反制。中國國務院關稅稅則委員會宣布，今年6月1日起對600億美元、合共5,140項美國貨的加徵關稅，稅率由原來的5%至10%，提高至最多25%。



美國總統特朗普此前再於社交網連發多文談及貿易戰，聲稱兩國本已接近達成協議，但中國反口，警告中國不應採取反制措施，否則其經濟形勢會更差。



對貿易敏感個股表現不佳，建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)急跌5.3%；蘋果公司挫5.45%；飛機生產商波音公司亦跌4.37%。



對於後市，TD Ameritrade首席市場策略師JJ Kinahan表示，市場預期將持續波動，股票估值恐將重新調整，並留意到過去數周，資金已經湧入債市。

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