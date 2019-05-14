MSCI：提升A股納入因子至10%

國際指數公司MSCI公布5月半年度指數審議結果，落實將26隻中國A股新增至MSCI中國指數，並將最新238隻大型A股成分股的納入因子，由5%增加至10%。中國A股大型股在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數的總比重，分別將為5.25%和1.76%。



MSCI重申，作為2019年8月的季度指數審議的一部份，MSCI會把指數中的中國A股大型股納入因子，由10%進一步提升至15%；至11月的半年度指數審議，MSCI會將A股納入因子提升至20%，同時將中國中型A股，以20%的納入因子納入MSCI指數。



另外，MSCI香港指數將新增維他奶國際(00345)；剔除恒隆(00010)和敏實集團(00425)。



MSCI指，5月半年度指數審議結果將於5月28日收市後生效。

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