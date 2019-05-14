朗詩綠色剝離非地產開發業務　涉逾9億人民幣

朗詩綠色集團(00106)公布，為剝離非地產開發相關業務，分別向控股股東朗詩集團出售一系列業務，料集資約9.81億元人民幣(下同)，擬用作投資於公司主要地產業務及作為一般營運資金；估計出售事項將錄得除稅前收益約6,180萬元。



公司早前公布，計劃於2019年將非地產開發相關業務剝離至控股集團，非地產開發相關業務包括長租公寓、物業管理、設計等業務。剝離之後，集團將透過精簡業務聚焦綠色科技地產開發核心業務，釋放差異化產品核心能力之溢價空間，提升股東價值。



公司認為，是次通過將處於虧損階段的長租公寓業務以及包括提供物業管理、建築設計、園林綠化景觀等的非地產業務進行剝離，有助於提高公司的盈利能力，成為業務清晰的專業化綠色地產公司，並將聚焦綠色科技地產開發核心業務，提升股東價值。



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