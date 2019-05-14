【市前重點睇】港股黑期挫逾500點　人民幣低見6.91

●美匯指數企升97.31，港匯跌至7.8496，離岸人民幣(CNH)低見6.9185，歐元跌至1.1231，英鎊跌穿1.3關。金價飆至1,300美元。布油一度跌至69.72美元，紐油失守61美元。道指期貨急挫。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指挫逾500點。



●國際指數公司MSCI落實將26隻中國A股新增至MSCI中國指數，並將最新238隻大型A股成分股的納入因子，由5%增加至10%。 https://bit.ly/2JEYr91



-MSCI香港指數將新增維他奶國際；剔除恒隆和敏實集團。



●中國今年6月1日起對600億美元(約4,680億港元)、合共5,140項美國貨的加徵關稅，稅率由原來的5%至10%，提高至最多25%。



●美國貿易代表辦公室表示，美方將在6月17日對約3,000億美元中國貨加徵關稅的清單舉行公聽會。有關清單涵蓋共3,805項貨品。



●道指收報25,324點，跌617點或2.38%，創2月11日以來收市新低；標指收報2,811點，跌69點或2.41%；納指收報7,647點，跌269點或3.41%，創今年以來最大單日跌幅。 https://bit.ly/2JDb2Kc



-對貿易敏感個股表現不佳，建築及採礦設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)全日急跌4.58%；飛機生產商波音公司亦跌4.86%。



-美國最高法院允許用戶對App商店發起反壟斷訴訟，蘋果公司(Apple Inc)挫5.81%。



●港股ADR指數收報27,819點，跌730點或2.63%。騰訊控股ADR收報366.41元，較港收市跌15.59元。



●美國10年期國債孳息率跌6.57點子，報2.4015厘。



●美國波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，目前最大的擔憂是關稅和金融市場的反應，可能會引發全球經濟放緩。



●比特幣一度升穿8,000美元，於過去24小時高位見過8,142美元，最新報7,804.63美元，漲11.8%，創近9個半月新高。



●紐約期油收報每桶61.04美元，跌0.62美元或1.01%；布蘭特期油收報每桶70.23美元，跌0.39美元或0.55%。



●紐約期金收報每安士1,301.8美元，升14.4美元或1.1%，為自4月10日以來首次升穿1,300美元關收市。



●英國富時100指數收報7,163點，跌39點或0.55%；法國CAC指數收報5,262點，跌64點或1.22%；德國DAX指數收報11,876點，跌183點或1.52%。 https://bit.ly/2JC4FGJ



●日本多項經濟指標表現差，景氣指數6年多來首次惡化，企業利潤3年來首現縮水。



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