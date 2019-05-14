貿戰升級：美國下月對3000億美元中國貨徵稅清單舉行公聽會

美國貿易代表辦公室(USTR)周一(13日)表示，美方將在6月17日對約3,000億美元中國貨加徵關稅的清單舉行公聽會。有關清單涵蓋共3,805項貨品。



美國總統特朗普早前已啟動向另外約3,000億美元的中國貨，加徵高達25%關稅的程序，USTR在周一公布了擬加徵關稅貨品種類的清單，當中包括手機和手提電腦、衣物、除雪機、甚至鉛筆刨等等，但藥物、醫療用品、稀土、關鍵礦物多種貨品則獲豁免。



USTR稱公聽會後的抗辯意見書最後遞交日期為6月24日，即在公聽會結束後僅7日，這比過去幾輪加徵關稅前發表意見的時間都要短得多。



較早之前，特朗普曾表示尚未決定是否向3,000億美元中國貨加徵關稅，有分析認為，前陣子對加徵關稅態度強硬的他放軟口風，或是與美國股市受壓有關。



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