【股民熱話】港股「五窮」應驗　記得仲有「六絕」在後…

港股「五窮月」過咗近半，恒指已經唔見咗1,800點，係咪最低消費？一切都要睇中美貿戰最新進展。



觀乎2008年至2018年間，有8年的5月應驗了「五窮」而以跌市收場，而這些「五窮月」最少的波幅是2013年5月的1,221點，最大的波幅係2012年5月的3,007點，到底2019年的5月波幅會唔會破紀錄，相信好快便有答案！



事實上，今個「五窮月」應驗，起源於早前特朗普在社交平台表示要向兩千億美元中國商品加徵關稅，一時話此舉因為中國反口，轉頭又話收到中國元首寫來非常漂亮的信，總之係神係鬼都係呢位老兄作怪，甚麼技術分析、基本因素，通通可以放埋一邊！



美國向兩千億中國商品加徵關稅的措施已如期在上周五(10日)生效，特朗普要邊打邊傾，到底最終結果係點，至今難料，但最好有個心理準備，唔會係一份協議就搞得掂兩國的矛盾，尤其係明年美國總統大選年，特朗普仲要用「中國牌」嚟攞選票。



如今早方已正式作出反擊行動，睇嚟大家要接受，未來一段時間，中美貿戰消息會將持續令魚缸大上大落，冇得估，只得受！



好了，「五窮月」過咗差唔多一半，按傳統說法，「六絕」就在後頭。呢刻股民想法比較悲觀就梗，咁到底以走勢論，恒指嚟緊表現可以有幾「絕」？



基本上，短線若再失俗稱「牛熊分界線」的250日線(28,007點)，算係短期一個心理關位，跌穿的話，下一個支持睇27,700，再落就睇27,000點。真係絕到呢個位都穿埋，就要不停站，直望25,500點！



嘩，講到咁，缸邊友都騰騰震。市場向來係咁一沉百踩，次季以來中、港兩地的經濟數據齊齊轉弱，再加上美國又再新加徵關稅，中國有反制行動報復，即係話中、美企業盈利前景都要再打折扣，嚟緊經濟數據難樂觀，無論睇基本因素定技術走勢，都係瓜多過菜。



咁嚟緊有咩因素可以幫幫好友？理論上，中美互相加徵關稅後，中國為咗要穩定經濟，必然會推出新的刺激經濟措施，除咗繼續實施偏向寬鬆的貨幣政策之外，醞釀好耐的鼓勵家電同汽車消費方案，會唔會有望喺短期內有眉目，值得留意。



東方產經專欄作者帥哥

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