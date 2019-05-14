【即市分析】港股飄到暈　散戶好頭痕

東方產經專欄作者HS哥：美國上周五終於調高2,000億美元中國貨易關稅至25%，中國則表示不得不採取必要反制措施，不過市場憧憬中央將大手推出刺激經濟措施，恒指上周五走勢反覆，最終升239點，不過今日長周末後復市，又係要睇番外圍消息。



講真，近期市場敏感度上升，尤其是對中美貿易談判消息，但要留意上周五多隻重磅股如騰訊控股(00700)、滙豐控股(00005)及建設銀行(00939)即市走勢皆十分波動，可見市場基本上無睇法，只係順住市場氣氛短炒，故如果未有心水，不妨候市場有進一步消息才押注，無謂一入市就要止蝕，浪費心神。



走勢上，恒指已從三萬點樓上反覆下跌1,500點，10日線跌穿20日線後，亦隨時進一步失守50日線，故未來能否守穩100日及250日線約28,000點水平成後市關鍵，大家真係要打醒十二分精神！

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