港股曾挫逾600點　科技股沽壓重　金融股領跌

道指期貨升近百點，A股跌幅收窄；港股早段挫逾600點後有承接，恒生指數暫跌約500點，重上二萬八關。國企指數跌近200點，主板成交370億港元。



美國科技股急挫，周三公布季績的騰訊開市跌穿370元後回穩，暫跌2.4%企373元水平。



其他科網股都受壓，小米集團跌逾半成；美團點評跌3%；同程藝龍首季少賺逾八成，股價跌近5%。



受貿戰影響的手機設備股捱沽，瑞聲科技及舜宇光學跌逾4%及3%；中興通訊跌逾4%；丘鈦科技跌逾6%。



其他藍籌股個別發展，萬洲國際續跌逾5%表現最差；銀河娛樂及金沙中國兩隻濠賭股跌約半成緊隨其後。重磅股友邦保險、工商銀行、建設銀行及中國平安跌逾2%；滙豐控股跌1%。



資金流入防守股，長江基建逆市升逾1%，是表現最佳藍籌；領展及中華煤氣升0.6%；中電控股及電能實業靠穩。





【09:21】恒指挫近600點 騰訊跌逾3%

中美貿易戰全面開火，美股隔晚挫逾2%至3%；港股開市瀉599點或2.1%，恒生指數報27,951點，跌穿二萬八及250天線兩大關口，並創3個月低位。國企指數低開265點或2.4%，報10,665點。



騰訊急跌3.4%，開市報369港元，拖低恒指104點。貿戰敏感股萬洲國際挫7.1%，是表現最差藍籌。



其他藍籌股個別發展，申洲國際及瑞聲科技跌逾半成較差；領展再發揮避險作用，高開1.2%，是表現最佳藍籌；中國移動亦升0.9%。



金融股是另一跌市火車頭，友邦保險跌2%；滙豐控股跌1.3%；四大內銀股跌2%至3%；中國平安及中國人壽低開3.2%及4.9%。



人民幣急挫，三大內地航空股跌幅顯著。中國國航瀉7.7%，是表現最差國指成分股；南方航空及東方航空低開8.9%及6%。



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