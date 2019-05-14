貿戰升級：王毅指中美經貿談判應建立在平等基礎上

中國國務委員兼外交部長王毅表示，中美經貿談判已取得重要和實質進展，同時也面臨需要認真對待和解決的難題，在此情況下，單方面指責另一方毫無意義，把責任推諉給另一方更不可取，而試圖極限施壓，只會引發正當的反擊，中方的舉措不僅是在維護自身應有權益，也是在維護多邊貿易機制的基本規則。



他稱，中美分別是世界第二和第一大經濟體，中美經貿關係的走向不僅關係兩國自身的發展，也關乎世界經濟的前景。相信只要這一談判符合中國改革開放的大方向，符合中國致力於高質量發展的根本需求，符合中美兩國人民的共同和長遠利益，雙方的談判團隊就有能力、也有智慧解決好各自合理需求，最終達成一份互利雙贏的協議。



他強調，談判不是單行道，應當建立在平等的基礎之上。不能指望一方只能接受另一方的要求。中國在與任何國家談判時都必須堅持維護國家的主權、人民利益及民族尊嚴。這些原則和底線過去中國堅持，現在乃至今後仍然要堅持。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

