【即市分析】財息兼收不是夢　揀呢個板塊實冇錯？

東方產經專欄作者股博士：中美貿易戰升級，惟市場對此消息似乎已有一定預期，港股上周五(10日)反覆收升。不過，「五窮月」至今恒指已累跌逾1,100點，後續中美貿易關係、大市表現均難測。在不明朗因素充斥下，投資者只能靜觀其變，或趁調整收集優質股。



美國聯儲局早前已預期今年內不會加息，並有意在5月份放慢縮表速度，在9月份停止縮減資產負債表規模，意味着加息周期已近尾聲，高息股吸引力重現。除咗「兩電一煤」等公用股之外，房託基金(REITs)亦具留意價值。



雖然香港經濟增長似有放緩迹象，首季GDP僅升0.5%，為近十年最差。不過，樓市受惠低息環境，近期再重拾升勢，樓價指數已連升3個月。除咗住宅之外，商廈、商場等的租金上升，亦為收租股及REITs提供可觀收入。



睇番在港股上市的十隻REITs(見附表)，業務大部分以香港為主要市場，受整體環球宏觀經濟影響有限，企業盈利相對穩定。再睇埋基金價格表現，雖然近期大市由高位回落，但REITs普遍仍錄得可觀升幅，除咗以春泉產託(01426)外，其餘9隻年內基金價格升幅介乎3.4%至23.6%。



以投資者較熟悉的領展房產基金(00823)為例，集團2005年底以10.3元上市，當中除2008年、2013年及2015年之外，其餘12年基金價格均可報升。以上周五收市價93.25元計，上市至今累升8倍，今年內亦累升17.5%。



另外，REITs息率亦相當吸引，10隻房託基金現時股息率介乎2.6%至8%。走勢上，領展、冠君產託(02778)、陽光房地產基金(00435)及置富產託(00778)現時仍主要在高位整固，走勢相對其他6隻硬淨，只要低息環境持續、市況未明朗化，相信REITs不乏捧場客，不妨從中揀番隻，博財息兼收！

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