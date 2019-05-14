中國提交WTO改革建議　增強多邊貿易體制包容性

中國向世界貿易組織(WTO)正式提交《中國關於世貿組織改革的建議文件》。當中，認為WTO改革的行動領域主要包括4個領域：



1、解決危及WTO生存的關鍵和緊迫性問題，打破上訴機構成員遴選僵局，加強對濫用國家安全例外的措施紀律，加強對不符合WTO規模的單邊措施紀律；



2、增加WTO在全球經濟治理中的相關性，解決農業領域紀律的不公平問題，完善貿易救濟領域的相關規則，完成漁業補貼議題的談判，推進電子商務議題談判開放，推動新議題的多邊討論；



3、提高WTO的運行效率，加強成員通報義務的履行，改進WTO機構的工作；



4、增強多邊貿易體制的包容性，尊重發展中成員享受特殊差別待遇的權利，堅持貿易和投資的公平競爭原則。



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