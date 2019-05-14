【瑞銀推介】憧憬中央救市　留意南方A50購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：美國總統特朗普一句「一封漂亮的信」令中港市場充滿憧憬，上周五(10日)早段恒指一直抽升，曾重上28,880點水平之上，有近500點的升幅，不過隨着美國正式實施加徵關稅的時間臨近，談判又缺乏消息，市場開始擔心憧憬落空，指數升幅迅速收窄。



美國如期於香港時間上周五中午加徵中國貨關稅，港股午後曾短暫出現急挫，但很快轉跌為升，主要受惠A股做好，而A股的急升主要受太空互聯網、晶片、電路和大飛機板塊抽升所帶動。



雖然中美貿易談判尚未有結果，不過市場憧憬中央維護股市，或有機會推出利好股市的政策。上周五午後A股相關的股份，包括內險以及A股ETF都錄得急升，中國平安重新挑戰90港元水平，而南方A50以及安碩A50更升超過3%。投資者如看好內地股市得到政策支持，可留意相關的認購證：



中國人壽認購證(13466)，行使價20.05元，2019年8月到期，有效槓桿約7.8倍。



南方A50認購證(28255)，行使價16.02元，2019年6月到期，有效槓桿約18倍。



安碩A50認購證(28581)，行使價16.18元，2019年9月到期，有效槓桿約10倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



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