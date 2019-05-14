【即市分析】人仔貶值　中資股有貨快走？

東方產經專欄作者司慕渢；人民幣離岸價昨日(周一)大跌逾六百點子，兌美元更跌穿6.9關，市場關注短期會否考驗7算承接。由於中資股在港股的佔比大，而不少中資股都會受到人民幣貶值所拖累，故短期港股都難有運行。國企指數上周已率先失守牛熊分界線(250日線)，今日恒指正考驗250日線(28,000點關)承接。



人民幣貶值，航空股必然受累，皆因主要收入是人民幣，但主要資本開支卻以美元為主，人民幣貶值意味匯兌損失的風險相應增加。中國東方航空(00670)、中國國航(00753)及中國南方航空(01055)現均跌逾半成，睇勢今浪有機會回試年初低位支持，故不建議心急入市撈貨。



理論上，從事出口的股份如偉易達(00303)及敏華控股(01999)可受惠人民幣貶值，惟由於美國擬向全部中國商品加徵關稅，相關的不明朗因素或會抵銷前者的利好效應，故同樣未見值博。



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