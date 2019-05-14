貿戰升級：東芝再裁員350人　IBM削近300員工

中美貿易戰升溫，有大型企業裁員。其中日企東芝進一步裁減半導體部門約350名員工，作為緊急應對手段。另外，科技巨頭IBM的服務業務亦裁員約300人。



日媒報道，東芝董事長兼行政總裁車谷暢昭指，裁員是應對中國經濟情況的緊急措施，若市況沒有太大改變，今後將不再推行提前退休的措施。



該公司是次主要針對提前退休的員工，冀望令陷入虧損的大規模積體電路(LSI)業務轉盈。並將2021財年的營業利潤目標定為較2018財年增加逾2,000億日圓。



在今年3月底前，東芝在主要業務和能源業務等徵集約1,060名提前退休員工，有約823人離職。半導體部門的新裁員計劃會於9月底前完成。



另外，印度媒體報道，IBM裁減近300名員工，大部分來自軟件服務。消息指，該公司調整發展戰略，計劃專注新興技術業務，減少傳統服務，未來將全力拓展雲計算及人工智能(AI)等業務。



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