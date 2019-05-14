【即市分析】騰訊績前做定兩手準備

東方產經專欄作者帥哥：股王騰訊控股(00700)將於明日(5月15日)公布首季業績，此前其最新「食雞」手遊引來市場憧憬，多間大行陸續發表報告唱好，支持股價維持在375元樓上整固。不過，中美貿易戰升級，大市氣氛轉差，其股價即市亦曾跌穿50日線支持，低位見369元，現仍跌1.7%報375.4元。



綜合多間券商預測，騰訊首季通用會計準則純利介乎150.74億元至220.06億元人民幣，按年跌5.5%至35.2%，中位數為188.1億元人民幣，較去年同期跌19.2%，反映市場對其業績下滑已有一定預期。



反而集團近日將手遊《絕地求生》停服，以可收費《和平精英》取替，投資者將關注管理層對手遊業務最新指引，射擊類遊戲的變現可能性，能否為下半年業績帶來推動力。



在市況轉差下，該股即市一度跌穿由去年10月底延伸的升浪底部支持，約在50日線371.2元，短線能否守穩其上為關鍵，若確認失守，則中長線升浪已被破壞。不妨做定兩手準備，績後若能重上並企穩375元樓上，有貨在手可繼續持有，相反如跌穿該水平支持，股價有機會進一步尋底，則宜先行暫避。

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