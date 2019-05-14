人民幣Hibor：隔夜息報2.8厘 離岸人幣高見6.88
2019年05月14日 11:49
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離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.80厘；1、2星期、1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.70至3.80厘。
14/5/2019
隔夜 2.80961厘
1星期 3.70433厘
2星期 3.87133厘
1個月 3.90200厘
2個月 3.80650厘
3個月 3.80250厘
6個月 3.80850厘
12個月 3.80750厘
10/5/2019
隔夜 2.47546厘
1星期 2.93439厘
2星期 2.98733厘
1個月 3.09633厘
2個月 3.20533厘
3個月 3.28117厘
6個月 3.40283厘
12個月 3.58433厘
人民幣兌美元走勢反覆，其中離岸人民幣(CNH)一度收復6.89關，回升至6.8878，最新報6.8924；在岸人民幣(CNY)由6.8799日內低位，曾升上6.8627，最新報6.8724。
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