人民幣Hibor：隔夜息報2.8厘　離岸人幣高見6.88

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.80厘；1、2星期、1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.70至3.80厘。



14/5/2019

隔夜 2.80961厘

1星期 3.70433厘

2星期 3.87133厘

1個月 3.90200厘

2個月 3.80650厘

3個月 3.80250厘

6個月 3.80850厘

12個月 3.80750厘



10/5/2019

隔夜 2.47546厘

1星期 2.93439厘

2星期 2.98733厘

1個月 3.09633厘

2個月 3.20533厘

3個月 3.28117厘

6個月 3.40283厘

12個月 3.58433厘



人民幣兌美元走勢反覆，其中離岸人民幣(CNH)一度收復6.89關，回升至6.8878，最新報6.8924；在岸人民幣(CNY)由6.8799日內低位，曾升上6.8627，最新報6.8724。

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