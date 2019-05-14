人民幣Hibor：隔夜息報2.8厘　離岸人幣高見6.88

2019年05月14日 11:49
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    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.80厘；1、2星期、1、2、3、6及12個月拆息則介乎3.70至3.80厘。

    14/5/2019
    隔夜 2.80961厘
    1星期 3.70433厘
    2星期 3.87133厘
    1個月 3.90200厘
    2個月 3.80650厘
    3個月 3.80250厘
    6個月 3.80850厘
    12個月 3.80750厘

    10/5/2019
    隔夜 2.47546厘
    1星期 2.93439厘
    2星期 2.98733厘
    1個月 3.09633厘
    2個月 3.20533厘
    3個月 3.28117厘
    6個月 3.40283厘
    12個月 3.58433厘

    人民幣兌美元走勢反覆，其中離岸人民幣(CNH)一度收復6.89關，回升至6.8878，最新報6.8924；在岸人民幣(CNY)由6.8799日內低位，曾升上6.8627，最新報6.8724。
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