【即市分析】瑞聲科技成貿易戰炮灰？

東方產經專欄作者錢修：中美貿易談判尚在進行中，但雙方再互相加徵商品關稅，形勢愈來愈緊張，股市表現似乎正在反映，談判將失敗收場。



美國擬對約3,000億美元中國商品加徵關稅召開公聽會，一旦執行，相信中國亦會毫不猶豫向更多美國商品加徵關稅，而在內地有一定業務比重的美國企業，更會成為被針對的對象，如蘋果公司。



從事聲學器件製銷的瑞聲科技(02018)，這些年靠成為蘋果公司供應商而晉身藍籌，可如今貿易戰打響，瑞聲的業務受衝擊，股價亦顯著受壓，今年初的低位僅39.4元(2017年高位在185元)，現價約處45元水平。技術走勢上，由於短線股價已失守多條平均線，且14日RSI尚未進入超賣區，短線調整或尚未完結，有機會再試年初低位支持，宜觀望相關水平承接，再考慮是否小注博反彈。



美國下月對3000億美元中國貨徵稅清單舉行公聽會

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