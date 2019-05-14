【午市重點睇】布油高見70.4　道期倒升

●美匯指數在亞洲市企97.3；圓匯報109.58；歐元兌美元報1.124；英鎊未能重上1.3水平。港匯最新報7.8489。離岸人民幣曾再下試6.9關。金價突破1,300美元後，回順至1,298美元。布油升穿70美元，高見70.41美元；紐油報61.1美元。道指期貨反覆倒升約百點。



●港股曾挫逾600點，恒生指數半日跌452點或1.58%，報28,097點，科技股沽壓重。https://bit.ly/2YnKeBC

-277隻牛熊證陣亡，股友博騰訊Call。

-中民證券(香港)黃偉豪料恒指或下試27,300點。

-首季業績大倒退，俄鋁股價曾跌8%。

-朗詩綠色剝離非地產開發業務，涉逾9億人民幣。

-同程藝龍首季按年少賺85%。



●【即市分析】

-人仔貶值，中資股有貨快走？https://bit.ly/2VAUx8l

-財息兼收不是夢，揀呢個板塊實冇錯？https://bit.ly/2Q42EEt

-萬洲失寵，股價未跌完？https://bit.ly/2YqOsbI

-港股飄到暈，散戶好頭痕。https://bit.ly/2Vo6f1p



●A股快報：3大指數半日跌0.3%至0.4%，滬綜指失守2,900點關。https://bit.ly/2Hm5Qrm

-MSCI將26隻中國A股新增至MSCI中國指數，將最新238隻大型A股成分股的納入因子，由5%增加至10%。 https://bit.ly/2JEYr91



●亞洲股市：主要股市普遍回落，日股中段挫逾百點。



●貿戰升級：美國下月對3,000億美元中國貨徵稅清單舉行公聽會。https://bit.ly/2WI3vNA

-國務委員兼外交部長王毅指，中美經貿談判應建立在平等基礎上。

-避險情緒升溫，比特幣曾升穿8,000美元，於過去24小時高位見過8,142美元。

-日企東芝進一步裁減半導體部門約350名員工，作為緊急應對手段；IBM的服務業務裁員約300人。



●港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回落至0.85厘；1個月期報1.75厘。



●人民幣中間價急跌411點子至6.8365兌每美元；官媒指3招應對貶值壓力。

-獨立股評人黃志陽：新一輪徵稅落實，人民幣將見7算。



●人行展開2,000億元人民幣1年期中期借貸便利(MLF)操作；有1,560億元MLF到期。今日未實施逆回購操作，有200億元逆回購到期。



●中國向世界貿易組織(WTO)提交改革建議，主要包括增強多邊貿易體制包容性等的4個領域。



●騰訊音樂第1季收入按年增逾39%；淨利潤9.87億元人民幣，按年升逾17%。



●澳洲國民銀行4月份就業指數從3月份的6降至-1，創2016年1月以來的最低水平。



●傳Facebook將達成私隱和解協議，涉及20年觀察期。https://bit.ly/2WH3Y2P



●UNIQLO母企迅銷日本網站遭黑客攻擊。https://bit.ly/2Yn9Yhm



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其他精彩新聞：【股民熱話】港股「五窮」應驗 記得仲有「六絕」在後…

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