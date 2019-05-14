【瑞通推介】恒指騰訊輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國正式對2,000億美元中國貨品加徵關稅至25%，中國亦宣布反制措施，6月1日起對600億美元美國貨品加徵關稅至最多25%。道指隔晚收報25,324點，跌617點或2.4%。



恒指上周五(10日)收報28,550點，升239點或0.8%。港股假期後復市急瀉，恒指最多跌逾600點，曾跌穿250天線、亦即28,000點關口，其後跌幅稍收窄。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾5,900萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者看淡後市。上周五其牛證街貨重貨區為收回價28,100至28,199點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。



騰訊控股周三(15日)公布首季業績，券商料其非通用會計準則季度純利由按年減少6.2%至增加23.9%不等。集團近日將手遊《絕地求生》停服並以可收費《和平精英》取替，市場關注管理層對手遊業務最新指引。另有報道指《和平精英》上市3日內，內地玩家在App Store課金逾億元。該股近期走勢較大市強，守穩50天線之上，上周五收升1.7%，重上380元，但10天和20天線得而復失。股份周二(14日)早段跌逾2%，於50天線(約370.62元)附近見初步支持。上周五港股通錄約6.65億元淨流入該股。輪證資金流方面，上周五有逾4,300萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾510萬元淨流入。



外電引述知情人士稱，俗稱「國家隊」的中國政府資金上周五下午入市操作，維護股市穩定，帶動A股由低位回升。南方A50上周五盤中低見13.74元後，一度抽升4.4%至14.34元高位，全日收升3.2%。MSCI落實將26隻中國A股新增至MSCI中國指數，並將238隻大型A股成分股的納入因子，由5%增至10%。不過受中美貿易戰升級拖累，A股周二早段回軟，南方A50亦跌約2%，回至13.8元之水平。上周五有逾720萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾50萬元淨流入。



友邦保險首季新業務價值增長18%至11.69億美元(按固定匯率基準計算)，略低於預期，但新業務價值利潤率增加4.1個百分點至63.6%。該股上周五曾跌逾2%，其後倒升收市，結束兩日跌勢。股份周二早段隨市跌2%，於76元水平徘徊。上周五分別594萬和189萬元淨流出其好倉和淡倉。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(22285)，行使價375.2元，2019年9月到期，實際槓桿7.6倍。輕微價外、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿7.2倍。



南方A50輕微價外、中短期購證(29365)，行使價15.2元，2019年10月到期，實際槓桿8.5倍。輕微價外、中年期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿5.1倍。



友邦輕微價外、中短期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿12.5倍。貼價、中短期沽證(29702)，行使價74元，2019年10月到期，實際槓桿6.9倍。



吉利汽車輕微價外、中年期購證(18351)，行使價14.9元，2019年11月到期，實際槓桿4.4倍。價外、中短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿3.9倍。



中國人壽輕微價外、中短期購證(28462)，行使價20.03元，2019年8月到期，實際槓桿8.4倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指N類牛證(68163)，收回價及行使價27,400點，槓桿比率40.6倍。熊證(60455)，收回價29,390點，槓桿比率14.1倍。



騰訊牛證(58032)，收回價362.2元，槓桿比率24.1倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率11.1倍。



友邦牛證(57802)，收回價70.07元，槓桿比率11.6倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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