【高盛推介】留意高槓桿鐵塔小米認購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指下跌，中國鐵塔周二(14日)早上股價相對硬淨，低見1.94港元之後收復失地。



但另一隻5G概念股小米集團走勢相對疲弱，低見10.06元的3個月低位。公司將於下周一(20日)公布業績。



小米認購證於過去5個交易日都見資金流入，合共有超過1,000萬元流入，同期鐵塔認購證則有約400萬元流走。



投資者如看好鐵塔，可留意輕微價外證中槓桿最高的購證(17916)，行使價2.21元，2019年8月21日到期，實際槓桿7.2倍，行使價2至2.5元之間產品中槓桿最高、低街貨。



投資者如看好小米，留意現時市場部分活躍證屬於較價外或街貨較高，投資者宜轉移留意較貼價、街貨較低的選擇，當中可留意輕微價外高槓桿購證(26571)，行使價10.88元，2019年7月15日到期，實際槓桿9.3倍，行使價10至11.8元之間產品中槓桿最高。



貼價的選擇則可留意小米購證(23127)，行使價10.38元，2019年7月22日到期，實際槓桿8倍，貼價、低街貨。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。



本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

