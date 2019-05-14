貿戰升級：穆迪指中美談判徹底破裂機率正上升

國際評級機構穆迪發表報告，指貿易戰的發展將對全球經濟增長構成壓力，相信中美將繼續貿易談判，雖然預期雙方最終會以某種形式達成協議，但談判徹底破裂的機會率肯定正在提升。



報告指，是次上調關稅是貿易談判的重大挫折，預計緊張局勢加劇將導致部分區域的經濟再度放緩。



該行預期，中國與美國經濟增長會受加徵關稅影響，從較長遠看，中美貿易關係惡化有機會削弱支撐全球經濟增長的規則與系統。



該行又指，涉及廣泛中國產品的關稅措施在去年下半年實施，其所產生的效應料反映在上半年的中國企業業績。美國提高中國貨的關稅至25%，將不利中國企業的信用狀況，料內地企業的收入會因而下降5%，毛利率估計減低100個點子，並會影響EBITDA和債務/EBITDA比率。



該行同時預料，關稅措施所產生的現有和潛在影響有機會蔓延，大部分中國企業難免受拖累。



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