【高盛推介】績前跟進騰訊輪證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(15日)公布今年首季業績。另外，廣電總局周一(13日)公布第2批進口網絡遊戲過審名單，其中騰訊運營的《艾蘭島》獲發進口網遊版號。但受中美貿易戰消息影響，騰訊周二(14日)早段跟隨大市回落，低見369元的1個月低位。



雖然上周五(10日)有3,300萬元由騰訊認購證流走，但以上周的5個交易日計，共有近5,000萬元流入，是同期最多資金的個股相關資產；其認沽證同期亦有約500萬元流入。



投資者如看好該股，高槓桿認購證選擇可留意(26913)，行使價388.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿11.0倍，行使價370至410元間、兩個月期以上產品中槓桿最高之一。



另外周二市場上最活躍的條款在行使價400元附近、8月份到期的產品，當中可留意槓桿最高的購證(25364)，行使價400.6元，2019年8月23日到期，實際槓桿9.9倍。



牛證選擇方面可留意(58192)以及(68953)；熊證則可留意(61296)，都是相近收回價產品中槓桿最高。



騰訊牛證58192，收回價363.18元，行使價361.18元，換股比率100，槓桿比率21.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。牛證68953，收回價360.98元，行使價358.98元，換股比率100，槓桿比率20.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



騰訊熊證(61296)，收回價383.88元，行使價385.88元，換股比率100，槓桿比率30.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。



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