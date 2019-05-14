【fb直播】貿戰愈演愈烈　港股Chok幾耐？

中美貿易摩擦升級！中國反擊，宣布6月起對600億美元進口貨品加徵10%至25%關稅，隔晚美股隨即急挫，道指大跌617點！連帶港股周二(14日)低開599點，連失二萬八關及牛熊線兩個重要關口！股民係咪除咗沽貨離場，已經別無他選？現時趁低撈貨風險高？



騰訊控股(00700)將於周三(15日)派成績表，績前股價有沽壓，周二(14日)失守380元！意味市場對今次業績無信心？



內地方面，MSCI明晟公司宣布落實將26隻中國A股納入MSCI中國指數，消息可唔可以為近期弱勢嘅A股發揮提振作用？支持滬指守住2,900關？



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