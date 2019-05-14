瑞銀：人民幣貶值料推動內地買家來港置業

瑞銀投資研究部中國/香港地產研究部主管林鎮鴻在一個傳媒簡報會上指，未來香港住宅樓市需求主要由非本地買家主導，未來十年樓價會緩和地上升，至於今年4至12月升幅預計為5%。



對於中美貿易戰升級會否拖累香港樓市，他認為有了上一次的跌市經驗，市民已大概掌握到股市或樓市跌到那一個位便可以再入市，不擔心樓價會長期下跌。反而人民幣有貶值壓力，應該會有不少內地購買力需要尋求美元或港元資產來保值，都有利本地樓宇需求。



他指出，2009至2018年政府批出約5萬個居留權，而且批出數量平均以每年9%速度上升，且部分住滿7年便獲得永久居民身份。這批人士未必全數會買樓，但他們不少從事金融或資訊科技行業，潛在住屋需求強勁。



再加上大灣區規劃可吸引人才和資金因素，以及內地稅改，將一批中港跨區工作但收境外人工的人士吸引到香港居住等因素，都推升香港樓價。



他估計，目前香港對新樓宇總需求量每年約6萬個，當中非本地人(包括住滿7年人士)和本地人各佔一半，而且後者有漸漸下降的趨勢。相對上，每年供應量僅4.5萬個新單位，故出現長期供不應求的情況。



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