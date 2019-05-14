貿戰升級：調查指未影響港企招聘意欲　創新科技業最吃香

中美貿易戰暫未有影響香港行業人手招聘意欲。會計師行畢馬威報告顯示，今年有35%受訪者計劃增加人手，37%則表示會維持現有員工數目。



該行行政人員招聘服務主管李果行稱，中美貿易情況變化急速，雖然現時的經濟環境較年初調查存在更多不明朗因素，但他與客戶溝通中得悉，除出口業外，貿易戰對香港普遍行業的影響不大。不過，隨中美貿易摩擦時間拖長，僱主對招聘計劃的態度將較審慎。



該行行政人員招聘服務總監許秀芝補充指，香港有多個行業是以本地市場為主，如公用事業及交通等，故較少受外圍環境影響。



畢馬威在今年1至2月訪問476名香港企業的高級管理層或人力資源部門負責人，發現創新科技業對增聘意欲最高，有45%創新科技業受訪者擬增聘員工，不過金融服務業增聘人手意欲則較去年有所下降，按年減9個百分點至37%。



李果行解釋，主要是由於香港企業加快向數碼轉型，採用人工智能提供服務及處理風險管理工作的比例上升。



調查亦發現，68%受訪者認為薪酬福利待遇是轉工最大誘因。另有逾70%受訪者期望轉工可獲加薪兩成或以上。



許秀芝指，香港目前有7間未有盈利生物科技公司上市，加上政府持續鼓勵金融及保險業發展，不少企業都積極物色網絡安全及風險管理等人才，故相關專業知識人才較容易取得理想薪酬。

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