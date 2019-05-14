樓價UPDATES：貿戰升溫　業主減價沽貨

中美貿易戰升溫，香港樓市亦受牽連，市場不乏減價成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區

●北角健威花園A座高層3室，實用面積456方呎，兩房間隔，叫價880萬港元，最終減至846萬元易手，實用呎價18,553元。物業8年升值88%。



●西灣河鯉景灣8座逸華閣低層H室，實用面積779方呎，三房間隔，獲租客以每月3.2萬元租入，實用呎租約41.1元。



●太古城南山閣為高層F室單位，實用面積約582方呎，兩房間隔，以1,212.5萬元售出，實用呎價約20,833元。單位4年升值約41%。



●鰂魚涌康怡花園F座低層4室，實用面積596方呎，三房間隔，以935萬元易手，實用呎價15,688元。原業主持貨22年沽出，帳面獲利450萬元。



●筲箕灣香島5座中層D室，實用面積513方呎，兩房間隔，以月租2.2萬元租出，實用呎租約42.9元。業主於2018年2月份以約1,045.4萬元購入上述物業，租金回報約2.5厘。



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九龍區

●旺角麥花臣匯1A座中層E室，實用面積約636方呎，兩房間隔，原叫價1,300萬元，減價45萬元以1,255萬元獲買家承接，實用呎價約19,733元。原業主持貨滿3年，額外印花稅(SSD)期滿即轉手，賺價約11%。



●九龍灣淘大花園K座高層6室，兩房間隔，實用面積約391方呎，開價648萬元，放盤兩個月後減至640萬元易手，實用呎價約16,368元。



●將軍澳帝景灣5座高層D室，實用面積540方呎，兩房間隔，以約1,038萬元易手，實用呎價約19,222元。單位4年漲價約44%。



●長沙灣喜薈3座高層B室，實用面積674方呎，三房連主人套房間隔，以1,298萬元沽出，實用呎價19,258元。原業主持貨近4年沽出，升值44%。



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新界區

●東涌東環3A座高層5室，實用面積約463方呎，兩房間隔，開價720萬元，減價20萬元以700萬元沽出，實用呎價約15,119元。原業主持貨4年轉手，帳面獲利約144.9萬元。



●粉嶺牽晴間4座中層G室，實用面積438方呎，兩房間隔，以599萬元易手，實用呎價13,676元。原業主持貨約8年易手，帳面獲利約332萬元，升值約1.2倍。



●馬鞍山聽濤雅苑9座中層E室，實用面積745方呎，三房連主人套房間隔，議價後以1,078萬元易手，實用呎價14,470元。原業主持貨5年沽出，帳面獲利約420萬元。



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