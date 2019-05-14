貿戰升級：ING對人幣睇法樂觀　華僑永亨料「保七」

市場恐慌情緒紓緩，助人民幣匯價暫時回穩。人民幣中間價雖然大幅低開411點子，至6.8365兌每美元，現貨市場未有延續跌勢，在岸人民幣較上日微升8點子，至6.8713，而人民幣離岸價則報6.8928。



荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈對人民幣表現仍然樂觀，認為人民幣小幅貶值對刺激內地出口幫助不大，而且一旦於短時間內進一步貶值，將引發資金外逃憂慮，相信人民銀行會出手干預，保持人民幣匯價穩定。該行預計，至6月G20峰會中美領導人會面時，人民幣將進一步轉穩，料第二季在岸價將反彈至6.75。不過，該行不排除G20峰會前，人民幣匯價會更加波動。



儘管中美貿戰局勢緊張令人民幣顯著承壓，華僑永亨銀行報告認為，內地利用人民幣貶值對抗貿易戰機會不大，人民銀行或在必要時採取逆周期措施，預計「破七」的風險可控。該行認為除非貿易戰進一步升級，否則人民幣將主要於6.8至6.9區間内波動。



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