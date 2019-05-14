瑞銀：中國房地產信託基金或年內推　利好內房股

瑞銀投資研究部中國/香港地產研究部主管林鎮鴻表示，與內地一些主管部門談過，得知中國房地產信託基金(C REIT)有機會在今年推出，將利好內房股的增長。



他稱，C REIT有助內房公司將投資物業分拆上市，加快內房企業去槓桿，並且可改善庫存物業的需求，因為房地產公司不再一定要像以往般買地自建物業去出租，可以買入現存的物業或持有該物業的公司，提升物業狀況後再出租。



至於內地樓市，他笑謂，貿易戰對樓市是好消息，因政府需要樓市增長來穩定整體經濟增長。可是政策上估計會維持因城施策的方法，或會取消一些戶籍買樓限制等。地方政府會與房企洽商當地的物業需求，這對一些大型、有住宅、商業等開發能力的房企有利。目前內房公司在香港的股價過去五年平均為6.2倍市盈率(P/E)，該行看好內房股，將股票目標價平均定為7.5倍P/E。

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