金管局與泰國央行合作研究發行數碼貨幣

香港金融管理局與泰國中央銀行於本月12日簽署《諒解備忘錄》，加強雙方在促進金融創新方面的合作。



根據《諒解備忘錄》，雙方將會互相轉介創新業務、共享資訊和經驗及合作開發創新項目。其中一個正探討的合作項目是關於央行發行數碼貨幣的聯合研究。



相信雙方從過往各自就央行數碼貨幣作出的研究(分別為金管局的Project LionRock[1]研究計劃與泰國中央銀行的Project Inthanon[2]研究計劃)所取得的知識和經驗可被應用到是項聯合研究之中。



金管局總裁陳德霖表示，此《諒解備忘錄》不僅體現雙方共同展開金融科技項目的決心，亦凸顯金管局在促進中央銀行之間跨境合作的持續努力，以推動創新和加強經驗分享。



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