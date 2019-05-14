樓價UPDATES：將軍澳3日錄近廿宗成交

新盤向隅客帶動，將軍澳過去3天錄得近20宗成交，其中領都有四房連套房單位，剛售1,350萬港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●薄扶林貝沙灣6期8A座高層B室，實用面積約1,741方呎，四房雙套連工人套房間隔，望海景，以6,900萬元連車位易手，實用呎價約39,632元。



●西半山年豐園2座低層E室，實用面積1,368方呎，三房連主人套房間隔，以2,780萬元沽出，實用呎價20,322元。



●筲箕灣柏匯高層C室，實用面積209方呎，開放式間隔，叫租13,800元，由於新租客為專業人士，加上起租期快，願減1,800元，終以12,000元租出，實用呎租57元。



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九龍區

●將軍澳領都1座右翼中層A室，實用面積約964方呎，四房一套房連儲物室間隔，外望內園及海景，開價1,350萬元，經議價後微減25萬或約2%，以1,325萬元獲買家承接，實用呎價約13,745元。



●將軍澳峻瀅本月6宗成交，已超上月全月，近日峻瀅II成交，單位為2座高層C室，實用面積745方呎，套三房間隔，早於2017年以800萬元放售，期間因應市況多次調整叫價，終以978萬元沽出，創同類新高，實用呎價13,128元。



●牛池灣峻弦3座高層D室，實用面積503方呎，兩房間隔，望山景，外區租客睇樓1日，即以約896.8萬元購入，實用呎價17,829元。



●西南九龍君匯港3座高層G室，兩房間隔，以約24,500元放租近1個月，議價後輕微減價至24,000元租出，實用面積474方呎計，折合呎租約50.6元。



●西南九龍君匯港3座低層B室，實用面積約474方呎，兩房兩廳間隔，座向正東，去年3月以980萬元放盤，反價5萬元後，終以985萬元連租約易主，實用呎價約20,781元。



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新界區

●天水圍嘉湖山莊美湖居4座中高層E室，實用面積441方呎，兩房間隔，享開揚全米埔景，獲外區年青上車客，參觀單位一睇即中，以559萬元購入，實用呎價12,676元。



●葵涌寶星中心A座高層7室，實用面積288方呎，兩房間隔，有新盤向隅客，早前入票認購新盤，可惜抽籤結果未如理想，立即回流購入上址，成交價448萬元，實用呎價15,556元。



●馬灣珀麗灣2座中層D室，實用面積約630方呎，三房間隔，享海景，開價約880萬元放盤僅4天，議價後終獲區內換樓客以850萬元易手，實用呎價約13,492元。



●東涌昇薈10座低層B室，一房間隔，實用面積約494方呎，有收租客睇好後市，加上參觀同類單位放盤緊絀，終在未睇樓情況下扑槌入市，減價6.2萬元後，以633.8萬元購入，實用呎價約12,830元。



●沙田第一城5月暫錄約10宗成交，剛錄2座中層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，以572萬元易手，實用呎價17,492元。



●大圍金禧花園2座中層H室，實用面積340方呎，兩房間隔，議價後以620萬元易手，實用呎價18,235元。



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