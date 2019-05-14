【即市分析】牛熊街貨數據預視後市...

東方產經專欄作家Handsome哥：中美貿易戰升級，中國宣布反制措施對美國商品加徵關稅，且美方將在6月17日舉行公聽會，商討對約3,000億美元中國貨加徵關稅的清單。



市場憂慮全球最大的兩個經濟體之間的貿易糾紛一發不可收拾，將導致全球經濟脫離正軌。市場氣氛轉差，恒指一度急跌逾600點，失守兩萬八關口，現仍跌440點報28,110點。



資料顯示，上日恒指熊證街貨最多新增/重貨區均在29,600至29,699點，該區共有街貨6.03億份，相對期指約1,085張(增加586張)。



至於恒指牛證街貨重貨區在28,100至28,199點，街貨5.04億份，相對期指約919張(增加39張)，而下方最多新增28,000至28,099點則共有4.84億份街貨，相對期指約916張，惟今早已全軍覆沒。



經歷大戶連日推低指數，下方恒牛街貨重貨區及新增區域已全數陣亡，今早合共有273隻牛證遭強制收回，相信短線再向下「劏牛」值博率唔大。而熊仔重貨區較現價約有1,500點距離，好友要殺上去亦唔易。



A股連日調整過後似有喘穩迹象，而由牛熊街貨數據顯示，恒指似乎已在100日及250日線約28,000至28,100點附近搵到初步支持，短線或先行在該水平附近整固，現階段做好做淡都欠值博率，暫未到入市時機。

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