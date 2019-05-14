【專家樓評】李志成：啟德商業地為何出價較保守？

啟德跑道區日前誕生住宅地王，以超過125億港元批出，每呎地價1.96萬元，呎價創區內新高，比鄰近地皮高出約13%。事實上，地皮享有全海景景觀，屬於市區罕見的優質地皮，發展潛力可觀，預計發展豪宅項目。



而在同一星期，啟德跑道區有一幅商業地截標，規定有一定比例要發展酒店項目，截標當日收到最少5份標書。其實，商業地屬於長期投資的項目，此項目不可以拆售，亦不可以如住宅般，在樓花階段賣樓套現，回報期比較長，而且區內商業地發展未算太成熟，投資風險較高，所以發展商對區內商業項目會比較觀望，出價往往會比住宅地保守。



而今年1月份在啟德跑道的第一幅商業地皮，估值接近百億，收到9份標書，但因為投標金額未達到政府所定的底價，最終流標收場。對於市場猜測今次會否再次流標，就要視乎政府會否就實際情況，調低底價。



事實上，啟德地區位於戰略性位置，配合未來沙中線通車以及東九龍將會被打造為第二個核心商業區(CBD)，長遠而言睇好啟德區發展。



香港置業行政總裁 李志成



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、

刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/