歐股早段揚升　毋懼特朗普關稅威脅

美股道指期貨升逾百點，歐洲股市三大指數亦全線上揚，英國富時100指數升0.4%，報7,193點；德國DAX指數升0.5%，報11,934點；法國CAC指數升0.7%，報5,303點。



美國總統特朗普早前稱，將於周六(18日)前決定是否提高對歐洲、日本進口汽車的關稅。歐盟貿易專員Cecilia Malmstroem接受外媒訪問時表示，已準備好貨物總值約200億歐元的關稅清單，可隨時「報復」。



惟Malmstroem表示，由於特朗普正專心與中國談判，上述決定關稅期限或會押後。歐洲汽車股早段揚升，福士汽車股價升2%；戴姆勒升1.7%；寶馬升0.6%；法國汽車零件生產商Valeo股價升1.7%。



個股方面，德國化工巨頭拜耳於除草劑致癌案中敗訴，被判須支付20億美元賠償。拜耳稱將對判決提出上訴，其股價急挫近3%。



最新數據方面，德國3月份經調整後消費物價指數(CPI)終值按年升2%，合乎預期。

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